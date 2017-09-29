بالصور.. شهداء لحزب الله بهجوم شنه “داعش” في سوريا

تصدى الجيش السوري وحزب الله لهجوم عنيف شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على مواقعهم، فجر اليوم، في منطقة البادية السورية، حيث أسفر الهجوم عن وقوع عدد من الشهداء في صفوف الجيش السوري وحزب الله بالإضافة إلى سقوط قتلى في صفوف “داعش”.

مصادر “الحدث نيوز” أكدت استشهاد ١٤ عنصراً لحزب لله و ٧ للجيش السوري و ١٣ من البدو “العاملين في مراكز الحزب” أثناء صد الهجوم، كما قتل 24 عنصراً من “داعش”، ولا تزال الاشتباكات العنيفة جارية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

بدوره، نعى حزب الله، كوكبة جديدة من الشهداء، بعد الهجوم العنيف فجر اليوم لإرهابيي “داعش” على مراكزهم في البادية السورية، حيث أعلن عن استشهاد المجاهد علي محمد البزال من بلدة البزالية البقاعية.

كما نعى الحزب المجاهد “علي أحمد العاشق” من بلدة النبي عثمان البقاعية.



بالإضافة إلى المجاهد ​محمد نصر الدين من بلدة ​العين.



و​المجاهد محمد تامر طلال تامر من بلدة “​زغرتا المتاولة”.



و الشهيد علي قاسم فران، من بلدة ​النبطية سكان الحرش بئر حسن.



كما حصل “الحدث نيوز” على عدد من أسماء الشهداء وهم:

الشهيد حسان زين – كفردان

الشهيد حسين أسعد – حي الأبيض

الشهيد محمد ناصر الدين – العين

الشهيد مصطفى صالح – حارة حريك

الشهيد علي فران – حارة حريك

الشهيد محمد تامر – بحبوش

الشهيد علي عمار – بئر حسن

الشهيد عماد موسى – الهرمل

الشهيد علي العاشق – النبي عثمان.

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