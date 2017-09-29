حماة الديار في دارة الشيعي الأعلى

زار رئيس حركة حماة الديار “رالف شمالي” المفتي الجعفري الممتاز الشيخ “أحمد قبلان” في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري يرافقه أعضاء من الهيئة التنفيذية خليل “بوتاري رمال”، “جوني أسمر”، و”علي أبو خشفة”، حيث جرى خلال اللقاء التداول بالأوضاع السياسية والمحلية التي ” يعيشها البلد”، والتحديات التي تواجهه، وخاصة الأمنية منها وما حققه الجيش الباسل من انتصار على الإرهابيين على الحدود الشرقية، بالإضافة إلى دور المقاومة في الدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي.

كما تم التأكيد على دعم الثلاثية الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، وأهمية الحفاظ على العيش المشترك.

وأثنى المفتي قبلان على الدور الذي تقوم به حركة حماة الديار والجهد الذي تبذله من أجل نشر الفكر الوطني العابر للطوائف والداعم للجيش و المقاومة، منوهاً بانتشار الحركة على كافة الأراضي اللبنانية بسرعة كبيرة حيث قال: “سمعت من الأستاذ رالف أن عدد المنتسبين إليها تجاوز الـ “4000” مواطن في فترة زمنية لا تزيد على سنتين”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

