البغدادي يفاجئ الجميع ويظهر من جديد

عاد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي للظهور من جديد في تسجيل صوتي حث من خلاله أتباعه على الثبات ومواصلة القتال ويعتبر هذا التسجيل الصوتي المنسوب له أول ظهور للبغدادي منذ قرابة عام بعد تأكيدات بمقتله بغارة روسية قبل عدة أشهر.

ولم يتضح تاريخ التسجيل الذي بثته مؤسسة “الفرقان” الإخبارية المرتبطة بالتنظيم المتشدد وتبلغ مدته 46 دقيقة. لكن البغدادي أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان.

يتزامن تسجيل البغدادي مع تقهقر للتنظيم وخسارته الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق أمام ضربات جوية من قبل طيران التحالف والروس دعما لفرق وتشكيلات على الأرض كل فريق حسب أهدافه.

وقال البغدادي في إشارة إلى أتباعه في العراق وسوريا والسعودية وشمال أفريقيا وأماكن أخرى في القارة “إياكم يا قرة العين أن يحدث أحدكم نفسه بالنكوص أو الانهزام أو المفاوضة أو الاستسلام فلا يلقين أحدكم سلاحه”.

وأضاف “فيا جنود الخلافة أَوقدوا لهيب الحرب على عدوكم وخذوهم واحصروهم في كل مرصد وأحيوا الهمم وشدو العزائم”.

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