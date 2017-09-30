إنفلات أمني و نزع للحجاب عنوه في السعودية !

“الحدث نيوز – زهراء يحيى ”

عهدت السعودية تشويهاً لصورة الرجل السعودي ، عدا أنه تنسب إليه صفات سلبية و مشينة . لكن الإعلام السعودي سعى في الآونة الأخيرة لترميم تلك الصورة عسى أن تحدث فارقاً ما !

ليل أمس ، إنتتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان إنفلات أمني بالسعودية و ذلك بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، حيث يظهر شباب يتهجمون على النساء بشكل غير لائق و مسيء بهن وانزالهن عنوه من السيارات وضربهن وملاحقتهن في الشوارع.

وودر في فيديو آخر ، شاب ينزع الحجاب عن رأس إمرأة و هي تحاول منعه ، مشاهد العنف التي تعرضت اليها النساء تثير الشكوك خاصةً أنّها ليست في مكانٍ مغلق أو محجباً على الأنظار بل بالطرقات و أمام الملأ.

رغم ذلك ، لم تكن لتخلو طرقات السعودية من صوراً كهذه ، فهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر السعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية. حيث تقوم بدوريات في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للتأكد من تطبيق قواعد الحجاب وكذلك التأكد من الفصل التام بين الجنسين والدعوة إلى الصلاة ومراقبة إغلاق الأسواق الإجباري وقت الصلاة. إلّا أنه كان يحق للهيئة القيام بإجراءات الضبط والتفتيش والإيقاف قبل إصلاحات ٢٠١٦.

بناء على ما ورد ، تواصل الحدث نيوز مع مصادر سعودية مدنية عبر الهاتف ، حيث أكدت أنه لم يعهد اليهم خبر كهذا ، و أنهم يتبعون شروطاً تخضع للرقابة، كما أضاف المصدر أن لا علاقة للإنفلات الأمني في السعودية رغم أن لهجة الفيديوهات تعود للهجة السعودية ، و أن الطرقات آمنة و أن كل النساء السعوديات اللواتي يخرجن ليلاً يحملن تصريحاً مرفقاً بأحدٍ من ولي أمرها بالسماح لها بالخروج .

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