هل تشعل “الريالات السعودية” حرباً بين العونيين وجعجع؟

لوِحظَ أنّ مجموعة مسؤولينَ في التيّار الوطنيّ الحرّ شنّوا عبر “فايسبوك” هجوماً انتقاديّاً لاذعاً على رئيسِ حزبِ القوّات اللّبنانيّة سمير جعجع بسببِ زيارتِهِ إلى السعودية.

اللّافت، أنّ المسؤولينَ هؤلاء استعادوا نغمةَ الخِطاب السّابق ولفح جعجع باتّهاماتِ دعمه بـ”الريال السعوديّ” مُرْفِقين تدويناتِهم بنشرِ صورٍ “ساخرةٍ” مع تعليقاتٍ قاسيةٍ تُوصّفُ تلك الزيارة مع تضمينِها نعوتاً اعتراضيّة، وهو أمرٌ كان محلّ تباينٍ بينهم وبين مؤيّدين آخرين للتيّار أعادوا تذكِيرهم باتّفاق “أوعا خيّك” وتذكيرهم بإمكانيّة حصولِ انعكاسٍ سلبيٍّ لمواقِفِهم خاصّةً وأنّهم جِهات مُمثّلة لها حضورها.

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