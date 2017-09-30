صدام روسي أمريكي قوي في سوريا

وقال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير خارجية روسيا، للصحفيين: تصدينا وسنظل نتصدى بقوة لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تصفية بؤرة الإرهاب في سوريا بشكل سريع ونهائي، وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي إلى وجود أدلة دامغة على استمرار الجهات الخارجية في تقديم الدعم المالي والفني للإرهابيين وتزويدهم بالسلاح والذخيرة والدواء.

ونبه المسؤول الروسي إلى أن التحالف الأمريكي تسبَّب في الكارثة الإنسانية في مدينتي الرقة والموصل، مبيّنا أن الطرف الأمريكي لم يقم باتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بفتح الممرات لخروج المدنيين من منطقة القتال ووصول المساعدات الإنسانية.