السيسي و زواج القاصرات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، السبت، ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12.

وأضاف الرئيس المصري قائلا “إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا”.

وقال السيسي: “فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما!! نحملها مسؤولية زواج وبيت..”

وعرج قائلا “انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته”.

وشدد على ضرورة استفادة المجتمع من بيانات المركزي للإحصاء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة (زواج القاصرات) تتطلب جهدا كبيرا.

وبخصوص التعداد السكاني، أشار الرئيس المصري إلى أن عملية التعداد كلفت الكثير من الوقت والجهد والمال.

وبين السيسي أن التكلفة المالية صرفت للاستفادة منها كمجتمع لإصلاح ذاته، والوقوف على السلبيات ومجابهتها، مؤكدا أن للإعلام دورا كبيرا مع منظمات المجتمع المدني والحكومة.

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