الطلاب الألمان يجهلون أهم معالم النازية!

وجدت دراسة استقصائية شملت طلاب المدارس الألمانية البالغين من العمر 14 عاما أو أكثر، أن 59% فقط من الطلاب يعرفون عن معسكر الاعتقال النازي ” أوشفيتز بيركينو”.

ويلقي الخبراء باللوم على غياب تعليم يشمل التاريخ بشكل جيد.

وأُصدرت النتائج المثيرة للدهشة من قبل معهد كوربر، حيث شمل الاستطلاع 1009 من الألمان الذين تبلغ اعمارهم 14 عاما فأكثر، من بينهم 502 من طلاب المدارس.

ووجدت الدراسة أن 47% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، يعرفون معسكر الإبادة النازي. في حين أن 7 فقط من أصل 10 أشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عاما أو أكثر، سمعوا عن المكان الواقع في بولندا، حيث قُتل مليون شخص بين عامي 1941 و1945.

وقال سفين تيتزلاف، رئيس قسم البحوث التربوية في معهد كوربر: “نحن قلقون لرؤية عدد أقل من المدن الألمانية تقدم التاريخ كموضوع منفصل خلال المرحلة الدراسية المتوسطة”.

وأضاف موضحا: “بالنسبة لي، هذا أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد طلاب المدارس، ممن يجهلون معسكر أوشفيتز”.

وقالت الدراسة، إن 86% من سكان ألمانيا ككل كانوا على دراية بالمخيم والغرض منه.

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