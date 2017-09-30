مناورات عراقية – إيرانية

أعلن العميد مسعود جزائري المتحدث باسم الأركان الإيرانية السبت أن القوات الإيرانية والعراقية تعتزمان إجراء مناورات عسكرية مشتركة خلال الأيام المقبلة قرب الحدود مع إقليم كردستان.

وقال جزائري إن القرار اتخذ خلال اجتماع صباح اليوم لكبار قادة الأركان المسلحة بقيادة اللواء محمد باقري رئيس الأركان، موضحا أن القرار جاء بناء على طلب من بغداد للتعاون مع طهران في بسط سيادة الحكومة المركزية العراقية على المعابر الحدودية.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على وحدة الأراضي العراقية واعتبار الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق غير قانوني، مشيرا إلى اتخاذ القرارات اللازمة لتأمين الحدود مع الإقليم، كما تم الاتفاق على نشر قوات عراقية تابعة للحكومة المركزية بغداد على المنافذ الحدودية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن المناورات المشتركة قرب الحدود تأتي في إطار جهود طهران لدعم بغداد عقب الاستفتاء.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

