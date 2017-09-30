غارسيا تتوج بلقب بطولة ووهان للتنس

توجت الفرنسية كارولين غارسيا للمرة الرابعة في مسيرتها وحرمت الأسترالية آشلي بارتي من لقبها الثان بفوزها عليها 6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و6-2 السبت في نهائي دورة ووهان الصينية.



وخاضت بارتي (21 عاما) المصنفة 37 في العالم أسبوعا رائعا فأقصت البريطانية جوهانا كونتا الخامسة من الدور الثاني، والبولندية انييسكا رادفانساكا التاسعة من الدور الثالث، والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة من ربع النهائي، وأضافت إليهن اللاتفية يلينا أوستابنكو الثامنة وبطلة رولان غاروس الفرنسية هذه السنة في نصف النهائي.

وخاضت بارتي للمرة الثالثة هذا الموسم وفي مسيرتها الاحترافية المباراة النهائية لإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات بعد تتويجها بلقب دورة كوالالمبور في 27 فبراير/شباط على حساب اليابانية ناو هيبينو، وخسارتها نهائي دورة برمنغهام الإنجليزية في 19 يونيو/حزيران الماضي أمام التشيكية بترا كفيتوفا.

واللقب هو الرابع لغارسيا (23 عاما) المصنفة 20 عالميا في ست مباريات نهائية بعدما ظفرت بألقاب بوغوتا 2014 وستراسبورغ الفرنسية ومايوركا الإسبانية عام 2016. وخسرت في دورتي اكابولكو ومونتيري المكسيكيتين 2015.

والمواجهة هي الأولى بين اللاعبتين بعد احترافهما، والثانية بعد لقائهما في فئة الشابات في بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2011 حيث بلغت الفرنسية المباراة النهائية.

وصرحت غارسيا بعد الفوز: “ناضلت طوال الأسبوع ولا سيما في مباراة اليوم. اللقب هو أفضل شيء تحصل عليه في كرة المضرب، ولهذا السبب نقاتل على مدى سنة طويلة. بالتأكيد سعادتي لا توصف”

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