هدد شركات مواد غذائية بالتسمم ..فاعتقل

كشف الادعاء العام الألماني، اليوم السبت، تفاصيل هوية رجل قبضت عليه الشرطة للاشتباه في ابتزازه شركات إنتاج مواد غذائية، في منطقة بحيرة كونستانتس الألمانية.

وقال المدعي العام ألكسندر بوغر في مدينة كونستانتس، إن الرجل يبلغ من العمر 53 عاما، وينحدر من بلدة أوفتردينغن بالقرب من مدينة توبينغن جنوب ألمانيا.

ذكر ألكسندر بوغر أن المتهم يمثل حاليا أمام القاضي المختص بإصدار أوامر الاعتقال بتهمة الشروع في الابتزاز بالتهديد، مضيفا أن الرجل لم يعترف حتى الآن بالاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح المدعي العام أن أدلة الإدانة دامغة بعد التثبت من تطابق ملامح المشتبه به مع صور الملاحقة، ومطابقة الأدلة، مشيرا إلى العثور لدى الرجل على السم الذي وضعه في منتجات غذائية للأطفال في مدينة فريدريشسهافن.

جدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف سموم في 5 زجاجات تحتوي على غذاء للأطفال منتصف شهر سبتمبر في مدينة فريدريشسهافن الألمانية.

وبحسب الشرطة فقد عُثر على باقي المادة السامة التي استخدمها المشتبه به في منزله.

وقال نائب رئيس الشرطة أوفه شترومر، في كونستانتس، إنه من المرجح أن مادة “إيثيلين غليكول” التي عُثر عليها في منزل المشتبه به هي الكمية المتبقية من السم، مبينا أن الكمية المتبقية كانت تكفي لتسميم خمس زجاجات أخرى.

وذكر أوفه شترومر أن المشتبه به تبدو عليه علامات الاضطراب النفسي، مضيفا أن المحققين لا يرجحون وجود متورطين آخرين في الجريمة.

وكانت الشرطة والادعاء العام في ولاية بادن – فورتمبرغ الألمانية أعلنتا في وقت سابق السبت، التأكد من صحة الاشتباه بالرجل الذي اعتقل الجمعة، بناء على إفادات مواطنين في إطار التحقيقات التي كانت تجريها، لمعرفة هوية المتورط الحقيقي في ابتزاز شركات إنتاج مواد غذائية.

ونشرت الشرطة الخميس، صورا للشخص المشتبه به في أنه سمم منتجات غذائية في متاجر كبرى ومحلات للعقارات والمنتجات الصحية، بغرض الابتزاز والحصول على فدية من الشركات المنتجة بعشرات الملايين من اليورو.

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