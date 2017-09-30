نوال الزغبي تنتزع جائزتين من مهرجان الفضائيات العربية!

تَأكّد فوز النجمة الذهبية نوال الزغبي، بجائزتين في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثامنة، وسافرت نوال مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور المهرجان، الّذي سيُقام غداً.

وحصدت نوال الجائزتين عن أفضل أغنية لعام 2017، وأفضل تتر غنائي لدراما رمضان هذا العام، وهي أغنيتها الهيت “الناس العزاز” من مسلسل “لأعلى سعر”.

ولم نخطئ سابقاً حين قلنا أن نوال تشهد عام الجوائز، فبعد تكريمها بجائزة مهرجان Biaf، هاهي اليوم تحصد جائزتين دفعةً واحدة من مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة، كما تنتظرها جائزة BAMA العالمية يوم 22 أكتوبر في حفلٍ ضخم بمدينة نيويورك الأمريكية، دون أن ننسى جائزة “مجموعة وشوشة الإعلامية”، وستُمنح لها في حفل كبير يقام آخر هذا العام، وكانت نوال قد إنتزعتها عن أغنيتها “الناس العزاز”، هذه الأغنية الّتي قالت عنها نوال في لقائها الأخير مع ريما نجيم، أنها من الأغاني التي يصعب إيجادها مجدداً.

ليلى جوجو

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