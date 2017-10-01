تدابير أمينة مشددة بمحيط “عين الحلوة” والسبب ؟!

كشفت مصادر فلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​ لـ”الشرق الأوسط” أن “التدابير المشددة في محيط المخيم تشمل منافذ الدخول إلى المخيم والخروج منه”، لافتة إلى أن “​الجيش اللبناني​ شدد من الإجراءات التي شملت محيط المخيم؛ منعاً لأي محاولات هروب عبرها”، لافتة إلى أن هذه الإجراءات “خلقت إرباكاً، لكنها تهدف لمنع تسرب العناصر الخطرين المطلوبين للدولة اللبنانية، من الخروج من المخيم”.

وأشارت المصادر إلى أن “أربعة من المطلوبين للسلطات اللبنانية، فروا من المخيم “عن طريق التنكر”. وقالت: “يبدو أن هؤلاء فقدوا الأمل بأي اتفاق تسوية يقضي بإخراجهم من المخيم إلى سوريا، أسوة بعناصر ​جبهة النصرة​ و​تنظيم داعش​ الذين خرجوا بتسوية من جرود لبنان الشرقية إلى الداخل السوري، مما دفعهم للهروب”، مؤكدة أن هؤلاء “عاجزون عن الهروب بشكل جماعي، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، وهو ما دفعهم للفرار بشكل فردي وعلى مراحل”. وأضافت المصادر: “كما يمتلكون أساليب للفرار، فإنهم يمتلكون أساليب احترافية للوصول إلى سوريا”، في إشارة إلى أبو خطاب الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى سوريا.

وكانت تسربت معلومات في وقت سابق عن أن متشددي المخيم، يطالبون بتسوية تقضي بإخراجهم إلى سوريا، لكن ​الحكومة اللبنانية​ رفضت هذا الطلب، وأصرت على أنهم يسلمون أنفسهم للسلطات، ويحظون بمحاكمة عادلة، خلافاً لملف المطلوبين غير الخطرين الذين تدفع ​الفصائل الفلسطينية​ إلى إنهاء ملفهم بموجب اتفاق مع الدولة.

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