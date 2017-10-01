الجيش السوري يسيطر على 9 مواقع عند الحدود الجنوبية

وقالت الوحدة في بيان: “الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة يواصلون عملياتهم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي ويسيطرون على 9 نقاط مخافر حدودية مع الأردن ابتداء من النقطة 177 إلى النقطة 185 “، مضيفة أن القوات كانت استعادت النقاط من 173 إلى 176 منذ نحو 20 يوما.

وذكر البيان أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على تل أم أذن شمال شرق سد الزلف في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، دون تحديد هوية المسلحين أو متى جرت السيطرة على هذه المواقع.