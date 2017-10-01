التفاصيل الكاملة.. كيف عاد داعش إلى القريتين؟!

100 كم هي المسافة التي تفصل تنظيم داعش عن مدينة القريتين بريف حمص، وتلك المسافة تعتبر بمسافة طوق آمن عمل الجيش السوري على تحريره لضمان أمن المدينة بشكل أكبر، فمالذي جرى وجعل داعش يسيطر على القريتين.

مصادر خاصة أكدت لـ “الحدث نيوز” أن الأمر بدا بإطلاق نار بشكل مفاجئ داخل المدينة مع تكبيرات بدأت تعلو بالتزامن مع ذلك تهلل لداعش، وبحسب المصادر فإن أولئك هم خلايا نائمة للتنظيم من سكان المدينة المبايعين له بشكل سري.

وأكدت المصادر إقدام داعش على غعدام بعض سكان المدينة بتهمة الموالاة للدولة السورية.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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