المعارضة السورية موجودة في البرلمان السوري!

في مداخلة له عقب انتخاب عضو القيادة القطرية لحزب البعث حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب أشار النائب عن محافظة إدلب نضال حميدي إلى أن “المعارضة السورية موجودة تحت قبة مجلس الشعب” مبينا أن هذه “المعارضة الوطنية رفضت كل املاءات الخارج وقالت لا لكل اجندات الاستخبارات الاجنبية ودخلت الى مجلس الشعب”.

حميدي الذي ترشح لرئاسة المجلس مقابل مرشح كتلة حزب البعث الصباغ أكد انه عندما ترشح “كان على يقين أنه لا يستطيع خرق كتلة البعثيين لانها كبيرة” مباركا في الوقت ذاته للصباغ انتخابه رئيسا للمجلس.

كما اعرب حميدي عن شكره لكل النواب الذين عبروا عن الديمقراطية أو رسخوا مبدأ الديمقراطية تحت قبة مجلس الشعب.

وكان ثلاثة نواب ترشحوا لرئاسة المجلس في مقابل الصباغ وهم احمد مرعي عن دائرة مناطق حلب وحصل على عشرة اصوات والنائب وضاح مراد عن دائرة حماة وحصل على ثلاثة اصوات والنائب حميدي الذي حصل على أربعة أصوات.

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