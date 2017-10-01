أطل شخصياً.. نصر الله لليهود: حكومة نتنياهو تقودكم إلى الهلاك

أطل الأمین العام ل​حزب الله​ السید ​حسن نصر الله​ شخصيا على جمهوره المشارك في ​مراسم عاشوراء​ في الضاحیة الجنوبیة لبیروت لمناسبة العاشر من محرم.

​السيد حسن نصرالله​ وفي كلمة له أكد أن “داعش من أسوأ الظواهر التي برزت في منطقتنا وتاريخنا، ويجب النظر الى حجم التشويه والإساءة الذي الحقته داعش بالإسلام، وهي قدمت الخدمات إلى ​أميركا​ وإاسرائيل​ وأعداء الامة”، مشددا على “ضرورة مواصلة المعركة في كل مكان للانتهاء من داعش والانتهاء من ظلمها ومراجعة من كان المسؤول عن هذه الظاهرة ومن مكنها ومولها”، مؤكدا أن “هذا الأمر لا يجوز أن يمر مرور الكرام خصوصا وان مئات الالاف قتلوا وجيوش وشعوب دمرت”.

وتوجه نصرالله إلى الإسرائيليين واليهود بالقول “قلنا في المقاومة أن معركتنا هي مع الغزاة والمحتلين وليست مع اليهود كأتباع دين صهيوني”، مشيرا إلى أن “الحركة الصهيونية هي التي استغلت اليهود من أجل إقامة مشروع استعماري في المنطقة خدمة للانكليز قبل مئة وبعدها خدمة أميركا”، مضيفا: “اليهود يجب أن يعرفوا أنهم وقود للمشاريع والسياسات الأميركية التي استهدفت شعوب المنطقة”، مضيفا: “إذا ما قامت شعوبنا دفاعا عن نفسها اتهمت بالسامية”، مؤكدا أن “الحكومة الاسرائيلية تقود الشعب اليهودي للدمار لأنها لا تخطط للحرب فقد عملت سابقا على منع حصول اتفاق نووي وفشل ويعمل حاليا مع ترامب لتخريب هذا الاتفاق ودفع المنطقة إلى حرب جديدة”، مؤكدا أنه “إذا عمل على حرب جديدة فإنكم أنتم ستدفعون الثمن”.

وشدد على أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يدفع المنطقة إلى حرب على لبنان وسوريا بدواع كاذبة”، مشددا على أن “الحكومة الاسرائيلية لا تملك تقديرا صحيحا إلى أين ستؤدي هذه الحرب إذا اشعلتها ولا حتى كيف ستنتهي”.

وأشار إلى أنه “لو لم يعتمد العراقيون والسوريون واللبنانيون على أنفسهم في قتال داعش ولو لم يستعن العراقيون والسوريون بأصدقاء حقيقيين من إيران إلى روسيا إلى فصائل الألوية العراقية إلى المقاومة ولو انتظر هؤلاء الإدارة الاميركية أو التحالف الدولي بالحرب على داعش لكانت داعش مازالت موجودة ولصح شعارها “باقية وتتمدد”، مؤكدا أن “التقسيم هو المشروع الحقيقي للولايات المتحدة”.

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