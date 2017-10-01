كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

– توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهرالى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية. يوم غد الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة. الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع تكون ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70 بالمئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:27 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:06,33 ساعة غروب الشمس: 18,21.

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