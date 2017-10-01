أوغاسابيان: “السلسلة” ستؤجل في هذه الحالة

أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنه “يجب الفصل بين ​الموازنة​ وقانون الإيرادات الضريبية لأن قرار الحكومة كان واضح بهذا الشأن”، مشيراً إلى أنه “في ما يخص موضوع الإيرادات الضريبية الحكومة أخذت بتعديلات ​المجلس الدستوري​”.

وشدد أوغاسابيان، في حديث إذاعي، على أن “هناك صلاحية كاملة للمجلس النيابي باقرار قوانين ضريبية ساعة يشاء، وبالتالي لديه ​الحرية​ الكاملة لإقرار أي قانون”، لافتاً إلى أن “القوانين الضريبة داخل الموازنة تكون لسنة واحدة فقط”.

واعتبر اوغاسابيان أنه “نحن كحكومة واضحين، والجلسة دفعت على اساس القانون الجديد لكن في حال لم يتم اقرار المداخيل سوف يؤجل دفع ​السلسلة​ ولكن لن يعلق”، موضحاً أنه “يتم البحث بمسألة ان يتم اقرار الموازنة ونشرها بدون اقرار قطع ​الحساب​”، ذاكراً أن “قطع الحساب لا يحصل لانه ليس هناك موازنة”.

كما لفت الى أنه “نحن امام فترة مرحلية، فاما العمل على اقرار الموازنة ويكون هناك ​سياسة​ مالية واحدة ورؤية اقتصادية واحدة، واما سنغرق في مكاننا بالقول انه ليس هناك حل”.

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