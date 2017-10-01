الإعلان الأول من نوعه في السعودية

أعلنت أكبر جامعة نسائية في السعودية والعالم، عزمها فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة، بعد الأمر الملكي الذي سمح لهن بذلك اعتبارا من يونيو /حزيران 2018.

وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تعتبر أكبر جامعة للنساء في العالم، السبت، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر “تستعد #جامعة_الأميرة_نورة لافتتاح مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة”.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه بعد صدور أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. ومن المقرر أن يدخل المرسوم الملكي حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل.

وجامعة الأميرة نورة مؤسسة تعليمية ضخمة يتلقى التعليم فيها أكثر من 60 ألف طالبة في 34 كلية في العاصمة السعودية الرياض، ومدن مجاورة.

ويتوقع أن يسهم السماح للنساء بقيادة السيارات، في زيادة مبيعات المركبات خصوصا في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل في السعودية ودول الخليج الأخرى.

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