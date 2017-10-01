بعد الفيديو الفاضح.. هكذا ردت مرجعيات “شبعا” !

1 أكتوبر, 2017 - 12:11 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
بعد الفيديو الفاضح.. هكذا ردت مرجعيات “شبعا” !

بعد تداول فيديو لشابين سوريين يمارسان فعل منافي “للحشمة” بين المنازل في بلدة شبعا الجنوبية، والذي سبب موجة من الغضب والاحتقان في نفوس ابناء البلدة, الذين اكتفوا من التجاوزات التي يرتكبها السوريون بينهم.

عقدت فعاليات بلدة شبعا الجنوبية، إجتماعاً مع عدد من النازحين السوريين لديها، وجرى التداول خلال الاجتماع بالأحداث التي جرت مؤخراً في البلدة من أفعال منافية للأخلاق والحشمة، من قبل بعض الأولاد السوريين.

وقرر المجتمعون التالي:

إخراج كل من ثبت تورطه في هذه الافعال الشنيعة مع أهله من البلدة وطردهم خارجها.

عدم أخذ الجميع بجريرة البعض.

الإهابة بالسوريين على الأمن والاخلاق.

المصدر: ليبانون ديبايت
1 أكتوبر, 2017

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