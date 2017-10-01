الراعي: لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة القاها خلال ترأسه القداس الالهي في ​كاتدرائية مار مارون​ في كسارة الى أن “الرب يتنظر من كل انسان ان يكون معاون له لكي يواصل عظائمه في تاريخ البشر”.

واشار الى ان “زحلة تشكل الوحدة في التنوع القائم عليه ​النظام السياسي​ في ​لبنان​ اذ لا يمكن ان يكون احاديا لا في اللون ولا في الحزب ولا يمكن ان يحكم من فريق او حزب او جماعة دينية دون سواه”، مضيفا: “لا يتحمل لبنان الاقصاء والتهميش لاي فريق”، ومشيرا الى ان “هذه الميزة هي في اساس ​العيش المشترك​ بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة المشاركة في التوازن الاقرار في الحريات العامة كلها”، ومشددا على ان “هذه المقاومات تقتضي اعتماد لبنان مركزا دوليا لحوار الثقافات وفقا للبرنامج الذي تحدث عنه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال لقائه مسؤولي المنظمة المعنية بحوار الثقافات”، ومؤكدا أننا “نستطيع أن نعيش هذا الامر عبر عيش هذا المشروع وان تحيد لبنان عن الصراعات الاقليمية وان يلتزم لبنان قضايا الانسان والدفاع عنها”.

واضاف: “اليوم نعيد عيد القديسة تريزيا الطفل يسوع، واكتفت ان المحبة تقاس بالاعمال مهما كانت وضعية وهي مثال في قبول ارادة الله الصعبة كرسالة دعم للرسالات والمرسلات في كل الأرض”، مشددا على ان “كل شخص مرشح لتحقيق عظائم الله فينا في الكنيسة في الدولة وهنا تكمن عظائم الله فينا”.

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