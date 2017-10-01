قاووق: سنستمر بمحاربة داعش والنصرة

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تخذل أهلها ووطنها، لا سيما مع استمرار الخطر التكفيري عليهما، وبالتالي سنستمر بمحاربة داعش والنصرة في سوريا، وسنبقى حاضرين في كل مكان لدفع الخطر عن أهلنا وأرضنا”.

وشدد قاووق، خلال مسيرة عاشورائية على أن “حزب الله سيكون دائما كما كان في المواقع الأمامية والمتقدمة لمحاربة الإرهاب التكفيري في سوريا المتمثل بداعش والنصرة، وذلك حتى نبعد الخطر عن أهلنا ووطننا”، مؤكدا “أننا سنبقى متيقظين، وأعيننا ساهرة، وأيدينا على الزناد، ومستعدين لمواجهة أي خطر إسرائيلي لنصنع نصرا هو الأكبر”.

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