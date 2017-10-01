حزب الله يشيع أحد عناصره في بريقع

شيع “حزب الله” وأهالي بلدة بريقع محمد علي مراد، الذي استرجع جثمانه من أيدي التكفيريين بعد ما يزيد عن سنة من احتجازه.

ونقل جثمانه في موكب سيار حاشد من مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول وصولا الى منزل العائلة في البلدة، حيث ألقت العائلة نظرة الوداع ليحمل النعش على ألاكف مرورا بطريق البلدة العام وصولا الى باحة ساحة البيدر، حيث أقيمت المراسم التكريمية.

كما وأدت ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للنهج الحسيني المقاوم، ومن بعدها جاب المشيعون طرقات البلدة على وقع اللطميات الحسينية والهتافات الزينبية يتقدمهم حملة الرايات وأكاليل الورد وصوره والقادة وصولا الى باحة روضة البلدة، حيث أم الصلاة عليه إمام البلدة أحمد مراد ليوارى من بعدها في ثرى روضة البلدة الى جانب من سبقه من الشهداء.

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