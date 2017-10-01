مجزرة بيئية في خراج بلدة عكار العتيقة !

اقدم مجهولون على قطع ما يزيد عن 50 شجرة صنوبر في احد احراج الصنوبر الدهرية في محلة الزواريب – نبع العليق في خراج بلدة عكار العتيقة عند تخوم خراج بلدة القبيات.

وأشار احد ابناء البلدة محمد الخطيب الى ان “هذا الوضع لم يعد يحتمل، وعلى المسؤولين التحرك فورا، اذ لا يجوز ان يستمر هذا الواقع الشاذ ولا حسيب ولا رقيب”.

ودعا الجهات المسؤولة الى “الحضور الى هذه المنطقة الفائقة الجمال والاطلاع على حجم الكارثة الحاصلة، والمباشرة فورا بتحقيقات جدية لكشف الفاعلين ومحاسبتهم وفق القانون ليكونوا عبرة للاخرين”.

ودعا المسؤولين الى “حماية الغابات والتنبه في مثل هذه الايام حيث تنشط التعديات على الاشجار الحرجية”.

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