الجوزو يطالب بإعادة محاكمة الأسير

أشار مفتي جبل ​لبنان​ الشيخ محمد علي الجوزو إلى أن “العدالة في لبنان تبحث عن العدالة، أي أن العدالة تبحث عن نفسها، فلا تجد لها مكانا على الإطلاق، وخاصة في ال​محكمة​ العسكرية التي تتجه اتجاها واحدا، ولا يمكنها أن تخرج عنه”.

واعتبر أن “الحكم الذي صدر بحق ​أحمد الأسير​ جائر، لأن ​الجيش​ والأسير كانا ضحية لطرف ثالث أطلق النار على الاثنين، وأوقع بينهما، وهو معروف لأنه صاحب المصلحة في ما حدث”، ورأى “أن الأسير قد يكون مخطئا في حمل السلاح علنا، وقد يكون من حق الجيش أن يتدخل لمنع خطر السلاح، ولكن الذين يحملون السلاح في لبنان ويفرضون وجودهم بقوة السلاح على الجيش وغيره، فهؤلاء لا يحاسبهم أحد وهنا الظلم، وهذا اهتزاز ميزان العدالة”.

وطالب الجوزو بـ “إعادة محاكمة الشيخ احمد الاسير أمام محكمة العدالة إذا كانت موجودة لعلها تحدث تغيرا في الواقع اللبناني المرير والمريض والمهتز والتابع في بعض الأحيان”.

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