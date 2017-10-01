بديل “البديل” مؤيد لإسرائيل

1 أكتوبر, 2017 - 3:43 مساءً المصدر: وكالات
بديل “البديل” مؤيد لإسرائيل

أكدت الرئيسة السابقة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني، فراوكه بتري، في تصريح لصحيفة “فيلت إم سونتاغ” الألمانية، الأحد، أنها تسعى حاليا إلى تشكيل مجموعة برلمانية وحزب جديد.

وشددت فراوكه بتري على أن تجمعها الجديد، لن يكون مفتوحا أمام أنصار “حزب البديل” الألماني اليميني المتطرف.

وأفادت الرئيسة السابقة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، بأن تجمعها الجديد مؤيد لإسرائيل بوضوح.

وكانت بتري قد أعلنت عن رحيلها من حزب “البديل من أجل ألمانيا” بعد يومين فقط من الانتخابات، التي أصبح فيها الحزب ثالث أكبر قوة برلمانية في البلاد.

المصدر: وكالات
1 أكتوبر, 2017

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