إعمار العراق وسوريا سيكلف تريليوني دولار

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، يعرب القضاة، السبت, إن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم مشروعات الإعمار في العراق وسوريا سيصل لنحو تريليوني دولار على مدى عشر سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن يعرب القضاة قوله خلال رعايته حفل عشاء أقامته غرفة تجارة عمان للمشاركين في أعمال المنتديين العربي – الإفريقي والخليجي الأردني ان “هذه المشروعات تتطلب تحقيق تكامل عربي للمشاركة فيها والظفر بالحصة الكبرى”, مضيفا أن “الدول العربية مقبلة على فرصة استثنائية للتكامل العربي الاقتصادي، مرتبطة بإعادة الإعمار في العراق وسوريا ومستقبلا اليمن وليبيا، ما يتطلب وضع خطط وأفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع”.

وأكد يعرب أن “ضياع فرصة التكامل الاقتصادي فيما يتعلق بمشروعات الإعمار سيحرم العرب من المشاركة فيها أو منافسة الزحف الاقتصادي العالمي للظفر بهذه الفرص الكبيرة في المنطقة”، موضحا أن “الجميع يسعى لتحقيق النهضة الاقتصادية العربية”.

وكانت السلطات السورية اعلنت رفضها مشاركة أي جهة قتلت الشعب السوري في إعادة الإعمار”, مبينا ان “السوريين وشركاؤهم والدول التي لم تتآمر على سوريا سيساهمون في بنائها”.

واشترطت مجموعة “”أصدقاء سوريا”, خلال اجتماعها الشهر الجاري, ان تكون أي مشاركة دولية مستقبلية في اعادة اعمار سوريا مصحوبة بعملية سياسية.

وسبق ان اعلنت الحكومة السورية الترحيب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار، وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

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