كليوبترا تتجول في شوارع الاسكندرية

قام موكب فرعوني بالتجول في شوارع الاسكندرية، في مبادرة قومية لتنشيط السياحة الداخلية، حيث حمل الموكب مجسما لمركب فرعوني للملكة كليوباترا.

وجسدت دور كليوباترا طالبة بالجامعة الأمريكية تجيد 4 لغات، وسط أجواء كرنفالية فرعونية تاريخية.

وبدأ الموكب بزيه الفرعوني، من قلعة قايتباى بمنطقة بحري حاملا فتاة تجسد دور الملكة الفرعونية كليوباترا، وهي جالسة على مركب الشمس، تحيط بها حاشيتها من كل جانب، حيث تحرك موكب الملكة تصاحبه الموسيقى الفرعونية على كورنيش الاسكندرية، ضمن احتفالية عالمية بعنوان “حلم كليوباترا” والتي نظمها مركز الغوص بالاسكندرية “أليكس دايف” بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، تزامنا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

ووصل الموكب من قلعة قايتباي إلى نادى اليخت، وسلمت الملكة مفتاح الاسكندرية، دليلا على تواصل الأجيال، ثم استأنف الموكب مسيرته وسط جموع أهل المدينة، ليصل إلى مركز الغوص وهي المحطة الأخيرة له.

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