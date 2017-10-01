يجب التوقف عن شحن الهاتف ليلًا !!

يلجأ العدد الأكبر من مستخدمي الهواتف الذكية إلى شحن أجهزتهم خلال فترة النوم ليلًا، ليكونوا جاهزين صباحًا للانطلاق إلى أعمالهم دون قلق من نفاد البطارية في أوقات حرجة.

لكن دراسة جديدة ركّزت على إحدى السلبيات الكبيرة التي تسببها هذه العادة على بطارية الهاتف، ورأت أن شحن الهاتف طوال الليل يزيد الفترة التي يبقى فيها الجهاز متصلًا بالطاقة الكهربائية، ما يؤدي الى زيادة المعاناة مع بطارية الجهاز.

وحسب الدراسة، التي نقلت عنها صحيفة “صن” البريطانية، يؤثر ذلك على المدى البعيد في قدرة خلايا هذه البطارية على الاحتفاظ بالشحن لفترة أطول، ما يعني نفاد البطارية بسرعة أكبر وزيادة كابوس الشحن مع زيادة عمر الهاتف.

والنصيحة التي يقدمها الخبراء، بالإضافة إلى 3 نصائح أخرى هامة، هي إبقاء الهاتف موصولًا بالطاقة الكهربائية إلى أن تمتلئ البطارية بشكل كامل ثم فصله عن منفذ الطاقة.

وعن هذا الموضوع قال حاتم زين، مؤسس شركة “أوسيا” لتقنيات الشحن اللاسلكي لمجلة “التايم”: “لو كنت تشحن هاتفك خلال فترة النوم، فهذا سيعني أن الهاتف سيكون متصلًا بالطاقة الكهربائية لمدة 3 إلى 4 أشهر في العام”.

وعلى الرغم من أن صانعي الهواتف الذكية والبطاريات يحاولون معالجة هذا السيناريو، فإن الأثر السلبي للشحن بتلك الطريقة سيكون حتميًا على طاقة البطارية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

