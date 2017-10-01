حظر النقاب في النمسا

بدأ في النمسا سريان قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة،

وأكدت الحكومة أن القانون، الذي يشدد على ضرورة كشف الوجه بدءا من شعر الرأس وحتى الذقن، يهدف إلى حماية القيم النمساوية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ قبيل إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي قد تشهد مكاسب لحزب الحرية اليميني المتشدد.

ويحظر القانون ارتداء النقاب والبرقع، ويفرض قيودا أيضا على استخدام أقنعة الوجه الطبية وماكياج المهرج.

وقد أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة النمسا.

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