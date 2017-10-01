“لا تكثروا من الاستحمام” حفاظا على شباب متألق !!

كشفت مصممة الأزياء البريطانية والناشطة البيئية فيفيان ويستوود، أمس السبت خلال أسبوع باريس للموضة عن سر شبابها الدائم قائلة “لا تكثروا من الاستحمام”.

وفي ختام عرض أزياء زوجها أندرياس كرونتهالر، المدير الفني لماركتها فيفيان ويستوود، ردت المصممة البالغة 76 عاماً عندما سألها صحافيون ما هو سر شبابها، مبتسمة “لا تكثروا من الاستحمام”.

وأوضح أندرياس كورنتهالر الذي يصف فيفيان ويستوود بأنها “أكبر مصممة في العالم”، “تستحم مرة في الأسبوع. هذا هو سبب إشراقها”.

وأضاف المصمم النمساوي الأصل الذي يصغر زوجته بـ25 عاماً مازحاً “أنا في المقابل أستحم مرة في الشهر”.

يذكر أن العديد من الدراسات العلمية أشارت سابقاً إلى أن الاستحمام، لاسيما بالماء الساخن يدمر البشرة، خصوصاً بشرة الوجه، ويفقدها الزيوت النافعة والتي تطريها.

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