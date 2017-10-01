البدون في الكويت يختطفون تاجرًا سوريًا ويحفرون له قبرًا؟

ألقت المباحث الجنائية في الكويت القبض على عنصرينِ من عصابة خطيرة تتكون من 3 من البدون (المقيمون الذين لا يحملون جنسية) العاطلين عن العمل والمتخصصين في اختطاف الوافدين الأثرياء وتهديدهم بالقتل للحصول على فدية بمئات آلاف الدنانير، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان آخر ضحايا العصابة مقيم سوري يعمل كتاجر سكراب (خردة) الذي أبلغ مباحث منطقة الجهراء بأنه تعرض للخطف من أمام مقر عمله في ساعة متأخرة من الليل على يد 3 أشخاص لا يعرفهم، ونقلوه إلى جاخور (استراحة) لا يعلم مكانها حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح وهددوه بالقتل ثم وضعوه داخل قبر قاموا بحفره قبل عملية الخطف، بحسب موقع صحيفة “القبس”.

وقال التاجر إن أفراد العصابة طلبوا منه 150 ألف دينار مقابل إطلاق سراحه، وقد أبدى موافقته، وطلب منهم مهلة 12 ساعة لتنفيذ الاتفاق.

وبحسب التاجر السوري، قام أفراد العصابة بعدها باصطحابه إلى ساحة ترابية في الجهراء وتركوه بعد الاتفاق معه على الموعد والمكان لتسليم النقود، وهددوه بالقتل إذا أبلغ الجهات الأمنية.

وتوصلت الجهات الأمنية، عقب تحركها الفوري وتحرياتها، إلى هوية أحد عناصر العصابة وقبضت عليه أمام منزل والده.

واعترف الشخص بصحة ما جاء في أقوال التاجر المجني عليه، وأرشد السلطات إلى مكان الجاخور الذي تبين أن العصابة استأجرته قبل أسبوع لتنفيذ مخططها، كما أبلغ عن شريكيه، فقبضت السلطات على أحدهما في أحد الأسواق الشعبية، في حين فرّ الثالث إلى خارج البلاد، بحسب ما ذكر مصدر أمني للصحيفة الكويتية.