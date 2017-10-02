بالصور: حالة جذبت المتابعين بعد مسيرة عاشوراء!

تجمع ذكرى عاشوراء ضمنها العديد من العناوين العريضة التي تمكّن المرء في أنّ يستخلص الكثير من العبر والتي تتجاوز أبعاد الوفاء والتضحية وتقديم النفس وصولاً للاخلاص والتفاني والتعبير عن كمية الحب التي يختزنها أتباع المذهب الشيعي من المسلمين، والذين لا يجدون صعوبةً في التعبير عن خلاصة الحب والولاء لمعتقداتهم طيلة عشرة أيام من الاحياء.

هناك أنماط عدة تشرح الحب الذي يعبر عنه هؤلاء نحو ما يؤمنون به، وتستطيع بسهولة أنّ تَشد المتابع لقراءة ابعاده الانسانية وأهمها التعبير بالمشاعر الجياشة التي تتجلى في عدة اشكال وانواع خلال المسيرة العاشورائية وما بعدها.

يوم العاشر الذي صودف نهار الاحد الاول من تشرين الاول، غصت الحشود التي ارتدت اللباس الاسود حزناً على الامام الحسين، شوارع الضاحية الجنوبية للمشاركة في المواساة التي يعتبرها الشيعة “احد النواة الصلبة التي تأسس مذهبهم عليها” وما إندفاعت الناس لتلبية نداء النصرة الذي اطلقته امامهم لحادثة حصلت قبل ما يقارب الـ1400 عام الا تجسيد عن حقيقة أن الذكرى لا تزال حية.

من بين تلك الحالات ما راه المشاركون خلال نفورهم إلى منازلهم بعد انتهاء احياء الذكرى، اذ صادفوا على طريق العودة رجال من الشباب وكبار السن، يرتدون الستر البرتقالية مكتوبٌ عليها “هيئة خدمة أهل البيت”.

ويحمل هؤلاء الاشخاص الذين انتشروا في الشوارع بسرعة، اكياساً سوداء وفي ايديهم عصا التقاط لتساعدهم في رفع المناديل الوراقية وعبوات المياه الفارغة.

وعلم ان الهيئة المهتمة باحياء “الخدمة” للمواسين للامام الحسين وآل البيت، تتشكل من شبان ومسنين “متطوّعين” في خدمة تنظيف مسار العزاء (المسيرة الحسينية) ورفع النفايات الموجودة من الشوارع التي يخلفها عادةً المشاركون حيث ان القائمون على الهيئة يعتبرون أن هذا الامر هو أحد اوجه إحياء مراسم عاشوراء والخدمة، إذ أنّ النظافة هي ركنٌ أساس في الاسلام.

هذه الخطوة كانت محل جذب يقابله احترام من قبل المشاركين الذين اقبلوا يسالون عن القائمين عليها ومراكز وجودهم ليكون لهم “شرف الخدمة” في العام المقبل.

ولعل أبرز تلك الانماط انتشار موائد الطعام المجاني الذي يتطوّع لاعداده العشرات من الشبان والنساء الذين يرتدون لباس العزاء ويرفعون أصوات اللطميات الحسينية على مكبّرات الصوت والتي تحاكي ثورة أمامهم ضد الطغاة، والتي باتت عرفاً متبع خلال الاعوام الاخيرة.

أما المظهر الذي تحوم حوله الكثير من العواطف فيتلخص بعبوات المياه التي يخصص الشيعة لها في هذه الذكرى اهمية قصوى، ويمكن لادهم أن تنهمرَ دموعه وهو يعاينها في المجالس العاشورائية بمثل هذه الايام، إذ أنّ امامهم الذين يحيون ذكراه حُرم هو وعياله من المياه لمدة ثلاثة وقتل في العاشر من محرم عطشاناً.