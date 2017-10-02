العقوبات الأميركية ستقضي على “اقتصاد لبنان”

أكد مصدر ​فرنسي​ مطلع على الملف ال​لبنان​ي ل​صحيفة “الحياة”​ أن “الكونغرس يريد ضرب ​إيران​ عبر ​حزب الله​ ولهذا السبب قررت لجنة الشوؤن ​الخارجية الأميركية​ العقوبات على الحزب”، لافتا إلى أن “​باريس​ قالت للجانب الأميركي على مستوى الإدارة إن العقوبات لن تؤثر في حزب الله، ولكنها ستقضي على ​الاقتصاد اللبناني​”.

من جهة اأخرى، لفت المصدر إلى إن “​المؤتمر​ لمساعدة ​الجيش اللبناني​ الذي قررته مجموعة دعم لبنان سيعقد في ​إيطاليا​ في كانون الأول أو كانون الثاني أما المؤتمر الاقتصادي لمساعدة لبنان فانعقاده صعب، لكنه قد يعقد، ليس على أسس مساعدة ​الموازنة​، وإنما لتمويل مشاريع”، مشيرا الى ان “هناك توافقاً بين باريس و​الإدارة الأميركية​ حول تحليلهما للوضع في لبنان، ف​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ​ميشال عون​ ارتبط بعلاقة قوية مع النظامين السوري والإيراني و​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ ضعيف، ولكن باريس وواشنطن لا تريدان الاستسلام كي يتحول لبنان إلى ​مستوطنة​ إيرانية، ولذا ينبغي أن يحصل لبنان على المساعدة وألا يترك للهيمنة الإيرانية”.وكشف المصدر أن “الرئيس الفرنسي وعد بمؤتمر لدعم لبنان ولكن هناك عدم توافق داخل ​الحكومة اللبنانية​ في ما يخص هذا المؤتمر بين الحريري ووزير خارجيته ​جبران باسيل​ بالنسبة إلى ربط هذا المؤتمر بعبء النازحي. فمنطق الحريري لهذا المؤتمر هو لأسباب عملية أي أنه يريد مؤتمراً لتمويل مشاريع لتوفير فرص عمل للناس قد تخفف من وطأة مشكلة ​العمالة السورية​ في لبنان للبنانيين طالما لم يتمكن ​السوريون​ من العودة إلى بلدهم، أما باسيل فيريد عودة ​اللاجئين​ السوريين الآن”.

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