زهرمان يحذر !

أكد النائب خالد زهرمان أن “الحكومة اجتازت بعد جهد كبير أزمة سلسلة الرتب والرواتب، مع الأخذ بعين الاعتبار طعن المجلس الدستوري”، مشيرا “الى أن هناك نية لدى جميع الأفرقاء بإقرار الموازنة التي تعبر عن الرؤية الاقتصادية والمالية للبلد”.

وحذر في حيث لاذاعة “صوت لبنان 93.3” من “انهيار اقتصادي في حال لم يتم معالجة الفساد وسد أبواب الهدر ووقف السرقات”، لافتاً الى أن “المؤشرات الاقتصادية في تراجع مستمر لأسباب عدة وعلى رأسهم أزمة النازحين السوريين في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته في هذا الملف”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

