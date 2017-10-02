المرعبي: الضرائب لا تمس “الفقير”

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنه “من المهم اليوم تأمين الموارد اللازمة لتمويل السلسلة بالاضافة الى الاصلاحات اللازمة من اجل تحسين الوضع المالي”، مشيراً الى أنه “ستكون هناك تعديلات في موضوع الاملاك البحرية والمصارف والمهن الحرة”.

المرعبي وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 100.5” شدد على أنه “من غير الممكن إلغاء الواحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة”، معتبراً أن “الضرائب لا تمس المواطن الفقير”.

وحول موضوع قطع الحساب، رأى أنه يحتاج الى عدة اشهر لتعديله وقال: “نحن بحاجة اليه وسنعمل بالشكل الصحيح لتصويب الأمور”.

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