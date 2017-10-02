نوال الزغبي تألقت وإستلمت الجائزة ولم تنسَ صنّاع “الناس العزاز”!

‏‏إستلمت ليلة أمس، النجمة الذهبية نوال الزغبي جائزتها من حفل مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم بـ “فندق رمسيس” بوسط العاصمة المصرية القاهرة، بحضور العديد من نجوم الدراما والسينما والشخصيات العامة.

وحصدت نوال الجائزة عن أغنيتها في تتر المسلسل الرمضاني “لأعلى سعر”، وهي الأغنية التي لاقت إنتشاراً واسعاً ونجاحاً كبيراً حتى قبل عرض المسلسل بأيام في شهر رمضان الماضي، وأعتُبرت “الناس العزاز” أفضل أغنية لعام 2017.

‏وتألقت النجمة الذهبية خلال حفل التكريم، بإطلالة ناعمة باللون الأحمر، وصعدت المسرح لإستلام جائزتها موجهةً الشكر لأم الدنيا “مصر” التي تحيطها دوماً بالحب، كما لم تنسَ صُنّاع الأغنية كالكاتب والمنتج “مدحت العدل” والملحن “عمرو مصطفى”، وهنأت أسرة مسلسل “لأعلى سعر” بهذا التكريم، قبل أن تلهب المسرح بالأغنية الفائزة بجائزة المهرجان “الناس العزاز” ثم أغنيتها الأخيرة “بحبو كتير”، وسط تفاعل النجوم الحاضرين وأهل الصحافة والإعلام.

الكاتب: ‏ليلى جوجو

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