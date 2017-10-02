الإخوان المسلمون يباركون لـ “حمودة الصباغ” برئاسة البرلمان!

وجه القيادي في جماعة الإحوان المسلمين والمعارض السوري “ملهم الدروبي” مباركة لرئيس مجلس الشعب الجديد “حمودة الصباغ”، في سابقة لم تحدث منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث لا ينفك المعارضون وحتى الموالون من توجيه الاتهامات لمجلس الشعب وأعضائه.

ورحب الدروبي في اتصال هاتفي مع قناة الميادين بانتخاب “مسيحي” كرئيس لمجلس الشعب، لكنه لم ينسَ أن يذكر بأن المعارضة متمثلة بالمجلس الوطني السوري كانت قد سبقت “الحكومة” في هذه الخطوة حين انتخبت جورج صبرا رئيساً للمجلس.

وبدا الأمر السابق كأنه سباق على العلمانية بين حزب البعث الذي رشح “الصباغ” و”الاخوان المسلمون”، وكأن العلمانية الوحيدة التي يفهمونها هي استخدام المكونات المختلفة للمجتمع السوري لتكون واجهة لهم على عكس القرارات المصيرية التي تبتعد عن العلمانية كل البعد.

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