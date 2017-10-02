الجولاني يعود إلى واجهة القيادة من جديد

وجاء في بيان صادر عن التنظيم الارهابي أنه “قرر مجلس الشورى بحضور المجلس الشرعي العام قبول استقالة أبو جابر الشيخ من مسؤوليته كقائد عام، وتعيين نائبه أبو محمد الجولاني بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن”.

كما قرر هذا المجلس وفق البيان تعيين أبو جابر الشيخ رئيساً لمجلس شورى الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الجولاني كان يشغل منصب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، وقائداً عاماً لجبهة النصرة، المصنف على لائحة التنظيمات الإرهابية العالمية.