الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته

2 أكتوبر, 2017 - 2:23 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته

واصل الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي وسيطروا على 5 نقاط مخافر حدودية مع الاردن ( 186 – 187 – 188 – 189 – 190 ) واوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين وعرف من القتلى أحد المسؤولين العسكريين في “جيش أسود الشرقية” المدعو “أبو حسن” و أحد القياديين في “جيش أحرار العشائر” المدعو “أيمن ظاهر البحير”.

كما سيطرت وحدات أخرى من الجيش السوري على مناطق “رجم الحدلة – رجم بكر – خبرة بكر – خبرة رديفي ” وسط حالة من التخبط والفوضى في صفوف المسلحين، وتقع في هذه المناطق مراكز القيادة والاتصالات التابعة للمجموعات المسلحة

المصدر: رصد الحدث نيوز
2 أكتوبر, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل