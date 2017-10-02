استشهاد قيادي كبير في “حزب الله” بسوريا

أفادت مصادر “الحدث نيوز” باستشهاد القيادي الميداني في حزب الله، مسؤول العمليات في وحدة الرضوان، “عباس العاشق” من بلدة العين قضاء بعلبك، ومعه الشهيد جواد الزين، في محيط بلدة حميمة في ريف حمص الشرقي.

وكانت مصادر “الحدث نيوز” قد أكدت في وقت سابق استشهاد عدد من عناصر “حزب الله”، وذلك بغارة أميركية، استهدفت إحدى مواقع التثبيت التابعة للحزب بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

والشهداء هم:

الشهيد علي محمد عياد (جميجمة)

الشهيد محمد علي (ميس الجبل)

الشهيد ابراهيم سبيتي (كفرصير)

الشهيد علي عبدالله صبرا (الغازية)

الشهيد محمد رياض مكي (صريفا)

الشهيد علي محمد محسن (عيتيت)

الشهيد احمد علي فخر الدين( الشويفات).

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