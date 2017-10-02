السيسي في شوارع غزة!!

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صورا للافتة عُلّقت في شوارع مدينة الغزة، يظهر فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشعار “تحيا مصر”.

وظهرت هذه اللافتة في غزة بالتزامن مع وصول الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى القطاع لتسلم مهامها من حركة حماس. لكن بعض مستخدمي موقع “تويتر” تحدثوا لاحقا عن إزالة اللافتة.

وأوضحت وكالة “معا” أن اللافتة عُلّقت في أحد الميادين قرب دوار أنصار غرب مدينة غزة. وكتب عليها: “مصر لن تكل ولن تمل من العمل من أجل أن يكون الشعب الفلسطيني بأفضل حال”، وأسفل هذه العبارة كتب “تحيا مصر”، فيما ظهر على الجدار من خلف اللوحة شعار كبير لحركة حماس

وتعتبر هذه اللافتة دليلا جديدا على تحسن العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي شهدت توترا شديدا بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي.

يذكر أن عودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة، تأتي بعد نجاح الوساطة المصرية في دعم حركتي فتح وحماس للتوصل إلى اتفاق المصالحة.

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