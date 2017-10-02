واشنطن تشكل أول سرب للغواصات المسيرة

لأول مرة في تاريخ البلاد، أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن تشكيل سرب للغواصات المسيرة، كأول تشكيلة تعتمد على استخدام الروبوتات العسكرية حصرا.

وأفادت مجلة Disccover السبت الماضي، بأن التشكيلة الجديدة بدأت عملها قبل عام، غير أنها كانت تابعة رسميا حتى الآونة الأخيرة لسرب غواصات DEVRON 5 المرابط في قاعدة “كيتسيب” بولاية واشنطن.

وأضافت المجلة أن السرب الجديد سيتولى مهام إسناد السفن والغواصات العسكرية والاستطلاع والحماية وزرع وتفكيك الألغام، فضلا عن اختبار التكنولوجيا الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة الغواصات المسيرة الأمريكية، أصبحت على رأس الأجندة العالمية في أوائل عام 2016، حيث احتجزت الصين إحدى هذه الغواصات أثناء تنفيذها عملية في بحر الصين الجنوبي، وأعادتها بكين إلى واشنطن بعد خمسة أيام تلبية لطلب الطرف الأمريكي.

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