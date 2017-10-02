تفجير يهز الميدان وسط العاصمة دمشق

أشارت المصادر الميدانية للحدث نيوز عن انفجار هز حي الميدان في العاصمة السورية دمشق اليوم تلاه سماع أصوات إشتباكات

حيث أفادت الأنباء الأولية عن تفجير ارهابي لسيارة مفخخة أمام قسم شرطة الميدان في حين قام انتحاريان آخران بتفجير نفسيهما في المكان أحدهما داخل القسم

“صورة أولية للتفجير الإرهابي في حي الميدان بدمشق”

هذا وصرحت وزارة الداخلية : عن أن التفجير ناجم عن ارهابيان قاما بتفجير انفسهما أمام قسم الشرطة مما ادى إلى استشهاد عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشرطة

في حين أكد مدير مشفى المجتهد عن أرتقاء 7 شهداء وأصابة 15 آخرين في حصلية أولية جراء التفجيرات الإنتحارية التي ضربت قسم شرطة الميدان

“الصور من مكان التفجير الإرهابي في حي الميدان في دمشق ”

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

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