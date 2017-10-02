كشف الأمن الأمريكي عن هوية منفذ هجوم لاس فيغاس، الذي قتل أكثر من 50 شخصا وجرح نحو 200، أثناء حفل موسيقي قرب مجمع كازينو” ماندلاي باي في لاس فيغاس.

ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن مصادر أمنية، أن المسلح منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك، يبلغ من العمر 64 عاما، وكان يقيم في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا الأمريكية.

وسبق للشرطة الأمريكية، أن نشرت صورة لامرأة خمسينية تدعى ماريلو دانلي، قالت إنها قد تكون متورطة مع منفذ المذبحة في لاس فيغاس الأمريكية.

وكانت شرطة لاس فيغاس، قد أكدت نبأ تصفيتها لمنفذ الهجوم على جمهور مهرجان موسيقي في لاس فيغاس.

وأعلنت شرطة المدينة على حسابها في “تويتر” أنها تصدت لرجل يقوم بإطلاق النار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك، فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص من المجمع.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية من حوادث إطلاق النار الكثيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم أطلق النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق “ماندالاي باي” باتجاه حشد من رواد المهرجان، وهذا ما يوضح الحصيلة الكبيرة للضحايا.

وكانت الفوضى قد عمت مكان إجراء المهرجان، إذ فر المئات من موقع الحادث، وذكر شهود عيان أن مئات العيارات النارية قد أطلقت باتجاه الجمهور. وسمع صوت طلقات نارية من رشاش آلي في مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاذ الفارون من الموقع إلى فنادق ومطاعم وكذلك إلى مطار لاس فيغاس. وجرى تحويل بعض الرحلات الجوية بعد انتشار خبر الحادث، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع حادث إطلاق نار في أحد مدرجات المطار، لكن هذا النبأ لم يتم تأكيده لاحقا.

وجرى تداول تقارير عن حوادث مماثلة في لاس فيغاس، لكن السلطات لم تؤكد حدوثها. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن القاتل كان بلا شركاء.

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