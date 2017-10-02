انتهاك جديد للمقرات الروسية في أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أن الطرف الأمريكي يواصل انتهاك حرمة مقراتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة، مخالفا بذلك القانون الدولي والأمريكي على وجه الخصوص.

وتثبيتا لهذه التصريحات، نشرت الخارجية على صفحتها في “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر عنصرين من أجهزة الأمن الأمريكية، وهما يبحثان تحت جنح الظلام عن مدخل للقنصلية الروسية في سان فرانسيسكو.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن أخطرت الجانب الروسي في 31 آب/أغسطس المنصرم بضرورة إخلاء مبنى قنصليته في سان فرانسيسكو، ومبنى الملحقية التجارية في نيويورك خلال مدة أقصاها الـ2 من سبتمبر/أيلول.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الإجراءات، تأتي ردا على قرار موسكو طرد أكثر من 150 دبلوماسيا أمريكيا من روسيا.

وشرعت السلطات الأمريكية في الـ2 من سبتمبر في “تفتيش بعض المقار الدبلوماسية الروسية”، الأمر الذي اعتبرته موسكو “استيلاء غير مشروع على الممتلكات الروسية”، متعهدة باتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة.

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