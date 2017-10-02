“أسد تدمر” من جديد

عرضت دمشق تمثالا أثريا يعود تاريخه لألفي عام بعد ترميمه إثر تعرضه لأضرار بالغة خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان تمثال أسد اللات ضمن القطع الأثرية التي دمرها التنظيم في مدينة تدمر. ويبلغ وزن التمثال 15 طنا وقد دمره التنظيم في عام 2015 بعدما دخلوا المدينة لأول مرة.

وتمكنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق بالتعاون مع البعثة البولندية، من ترميم تمثال “أسد عبداللات” في تدمر وعرضته وسط حديقة المتحف الوطني.

ونقل التمثال إلى العاصمة دمشق بعدما سيطرت القوات الحكومية على تدمر في آذار 2016.

وقال عالم الآثار البولندي بارتوش ماركوفسكي الذي قضى شهرين في ترميم التمثال إنه “فريد من نوعه ولا يوجد تمثال شبيهه له في تدمر بأكملها”.

وأضاف ماركوفسكي “التمثال هو عبارة عن رمز عالمي لمدينة تدمر، وكان يستقبل زوار المتحف لأنه وضع على بوابته، وما من سائح زار المتحف إلا وأخذ صورة معه”.

وقال محمود حمود مدير الآثار والمتاحف السوري في كلمته إن ترميم التمثال يأتي ضمن مسعى المديرية لتأهيل القطع الأثرية السورية التي طالها الإرهاب وفق برنامج استراتيجي تنفذه المديرية بالتعاون مع منظمة “اليونيسكو” وعدد من المنظمات الدولية والباحثين الآثاريين.

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