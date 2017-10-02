اضحك .. فذلك مفيد !!

الضحك هو دائما سلاحنا الأقوى للتعبير عن مشاعر الفرح والسعادة. ولكن هل فكرت يوما بأن للضحك فوائد أخرى غير المرح والسعادة؟

في الواقع، يعتبر الضحك علاجا رائعا للكثير من الأمراض وله العديد من الفوائد الصحية التي قد لا تخطر على بال الكثيرين.

تعرّفوا إلى أهم 10 فوائد صحية للضحك:

1. مردود رائع داخل الجسم: الضحك يظهر لنا وكأنه عملية سطحية تظهر على ملامح الوجه فقط. ولكن في الحقيقة، للضحك وجه آخر داخل الجسم حيث يعتبر عملية حيوية مهمة تساعد على ارتخاء الحجاب الحاجز والبطن والجهاز التنفسي وحتى الكتفين، وهذا ما يجعل العضلات أكثر استرخاءًا وهدوءًا بعد الضحك. كما أنه أثناء الضحك يستنشق الشخص نسبة عالية من الأكسجين مما يفيد صحة الجسم. ولذلك وجب عليك أن تقضي بعض الوقت من الضحك مع أصدقائك والمقربين لك إلى جانب ممارستك للتمارين الرياضية.

2. يقلل الضغط والإجهاد: الضحك يساعد بشكل كبير على تقليل التوتر لأنه يساعد على انخفاض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. وفي الوقت ذاته يزيد من نسبة الهرمونات الهامة للصحة، كما أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية. وهنا بدوره يساعد على تقليل بعض الأعراض الجسدية للإجهاد.

3. النوم بشكل صحي: إذا كنت تواجه مشكلة في الاستمتاع بنوم عميق أثناء الليل، فالضحك هنا هو علاجك الأمثل، حيث انه يساعد الجسم على إفراز هرمون الميلاتونين وهو الهرمون الذي يفرز بالمخ ويساعد على النوم بشكل أفضل. وقد وجدت بعض البحوث العلمية المعنية في مجال النوم والأرق أن الضحك يساعد على تحسين نمط وأسلوب النوم، وبذلك فهو أمر مفيد في علاج الأرق. فخلال المساء تبادل الضحك مع أصدقائك وعائلتك وسوف يساعدك ذلك على تقليل القلق والتوتر وتعزيز النوم بشكل عميق.

4. يحارب الاكتئاب: الضحك يساعد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العاطفية والنفسية والحزن والاكتئاب. كما أشارت بعض الأبحاث العلمية أن الضحك يساعد على تقليل الاكتئاب لدى كبار السن، لأنه يساعد على تقليل الهرمونات المتربطة بزيادة التوتر والاكتئاب وزيادة الهرمونات المرتبطة بالشعور بالسعادة. وهذا يعني أن الضحك يخلق حالة إيجابية للعقل عندما يكون الشخص في موقف إيجابي تجاه الحياة، ويقلل من فرصة الرضوخ لمشاعر الاكتئاب واليأس.

5. تقوية الجهاز المناعي: إذا كان جهازك المناعي ضعيفا فيمكنك تقويته من خلال اخذ جرعات من الضحك! هذا وأثبتت بعض الدراسات والأبحاث العلمية أن الضحك يحسن الجهاز المناعي عن طريق زيادة عدد الأجسام المضادة لمكافحة العدوى، وكذلك خلايا الدم البيضاء من النوع T-cell، وباالتالي فهو يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المعدية.

6. تخفيف الألم: الضحك يعمل كمسكن طبيعي للألم، وقد ثبت ذلك في دراسة أجريت في جامعة اكسفورد أن الأشخاص دائمي الضحك لديهم القدرة على تحمل المزيد من الألم بنسبة 10 % مقارنة بباقي الأشخاص الذين لا يضحكون كثيرا. فهو يساعد على زيادة الإندورفين الذي يعمل بنحو أفضل من المورفين على تخفيف الألم، ولذلك فالضحك هنا يعتبر علاجا جيدا للألم الجسدي.

7. ضبط مستوى السكر في الدم: الضحك يساعد في المحافظة على مستوى السكر في الدم. ووفقا لدراسة قامت بها جامعة تسوكوبا في اليابان إن السكر يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، خصوصا لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. وفي حين أن السبب الأساسي والتفسير العلمي لذلك غير معروف حتى الآن إلا أن الأمر قد يعزى إلى أن الضحك له تأثير مباشر على الجهاز الهرموني العصبي، أو إلى الطاقة التي تستهلكها عضلات المعدة في الضحك. وبالإضافة لذلك يساعد مرضى السكري على مقاومة امراض الأوعية الدموية الدقيقة، فإذا كنت تعاني من مرض السكري فاحرص على مشاهدة برنامج أو مسلسل كوميدي لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل.

8. حماية القلب: في الأساس إن القلب عبارة عن عضلة، وبالتالي فهو يؤدي وظائفه بشكل أفضل مع ممارسة الرياضة، ما يجعل الضحك مهم جدا للمحافظة على نشاط وصحة عضلة القلب. عند الضحك يتمدد النسيج المبطن للأوعية الدموية مما يؤدي إلى زيادة تدفق الأوعية الدموية وهذا يلعب دورا هاما في مكافحة تصلب الشرايين وتقليل خطر حدوث النوبات القلبية. كما أن الضحك يساعد على الاسترخاء وبالتالي خفض ضغط الدم. و15 دقيقة من الضحك يوميا تساعدك على المحافظة على صحة قلبك.

9. يمنع حدوث الشيخوخة المبكرة: جرعة يومية من الضحك تجعلك تبدو وكأنك أصغر سنا، حيث أنك عندما تبتسم وتضحك يتحرك ما يقرب من 15 عضلة بالوجه وبالتالي يزيد تدفق الدم إلى الوجه مما يجعلك تبدو أصغر سنا وأكثر صحة.

10. يزيد القوة والنشاط: يساعد الضحك كذلك على تنشيط العقل والجسم، لأنك عندما تضحك تتنفس بعمق وتستنشق قدرا كبيرا من الهواء المحمل بالأكسجين، مما يؤدي إلى تدفق الأكسجين حول عضلات الجسم والأعضاء، فتزداد الطاقة وهذا ما يساعد زيادة اليقظة والذاكرة.

وليس للضحك فوائد صحية فقط بل له فوائد اجتماعية أيضا، اذ انه يساعدك على تكوين العلاقات الاجتماعية بشكل أسرع ويجعلك كذلك محبوبا لدى الاخرين. فالشخص مهما بلغت درجة حزنه يحب دائما ان يرى أمامه أشخاصا مبتسمين وضاحكين.

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