تذمر أردني شديد من دمشق!!

تذمر مصدر أردني مسؤول من عدم وجود “قنوات مباشرة” للتحدث مع الحكومة السورية حتى في الملفات الحدودية طوال الأيام الأخيرة التي اعقبت تطورات اساسية بما فيها عودة الجيش العربي السوري للكثير من المناطق الحدودية في نطاق بادية شمال الأردن ودرعا.

وشرح المصدر لـ”رأي اليوم” بان الحكومة الأردنية تواجه تعقيدات وصعوبات بالغة في إقامة حوار ثنائي خلف الستارة والأقنية .

وزاد : يوجد صعوبات حيث لا يتحدثون معنا ولا نتحدث معهم ولا يتم تبادل الملاحظات ولا التنسيق الأمني ولم يتطور التفاهم لإعادة فتح المعابر.

وكان وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي قد شرح بان بلاده لا يوجد لها قنوات مباشرة مع دمشق وتتواصل بالشان السوري مع الجانب الروسي.

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